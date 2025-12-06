Le long combat de Rémi Cuche

Rémi Cuche s’obstine, ne lâche pas ! Le skieur du Val-de-Ruz se bat toujours pour reprendre la compétition. Il n’a plus couru depuis près de deux ans, après s’être blessé à Kitzbühel, se déchirant pour la troisième fois les ligaments du genou : c’était le 17 janvier 2024 lors d’un entraînement chronométré sur la Streif.
L’hiver dernier, Rémi Cuche espérait remettre le dossard. Mais, il a dû se rendre à l’évidence, en proie à des douleurs récurrentes à son genou fraîchement opéré, lié à un problème de tendon rotulien. Il est ainsi repassé sur le billard en juillet : « Le premier mois, le bilan de l’opération m’a semblé très bon. Je n’avais vraiment plus de douleurs au quotidien. Ensuite, il y a deux trois mois dès que j’avais un peu des douleurs, je me disais que cette opération n’avait pas servi à grand chose. Je relativise un peu plus maintenant. » Rémi Cuche est loin d’avoir remis les skis de compétition, en revanche il suit une préparation physique quasiment optimale : « Je ne dois jamais trop forcer s’il y a des douleurs ou des tensions. »
Rémi Cuche : « Je ne dois jamais trop forcer. »
Rémi Cuche va progressivement augmenter les heures de ski libre, mais il est trop tôt pour imaginer repasser entre des piquets. Le neveu de Didier souhaiterait pouvoir remettre un dossard avant la fin de l’hiver.
Le temps commence à devenir long, à se demander ce qui l’incite à persévérer ainsi : « C’est l’espoir. D’être arrivé au niveau où j’étais sans douleur, sans penser à mes anciennes blessures, c’est ce qui me fait rêver de retrouver ce niveau. »
« On verra à la fin de cette saison ce que cela dit. »
A 25 ans, Rémi Cuche ne songe pas à ranger définitivement ses skis de compétition ; il ne se fixe pas de date butoir, tout en sachant que cet hiver sera certainement déterminant sur la suite de sa carrière.
Mais il se souviendra aussi que quelques jours avant de se blesser à Kitzbühel, il était monté pour la première fois sur un podium de la Coupe d’Europe, en terminant 2e du Super-G de Saalbach. /mne