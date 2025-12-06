Le long combat de Rémi Cuche

Rémi Cuche s’obstine, ne lâche pas ! Le skieur du Val-de-Ruz se bat toujours pour reprendre la compétition. Il n’a plus couru depuis près de deux ans, après s’être blessé à Kitzbühel, se déchirant pour la troisième fois les ligaments du genou : c’était le 17 janvier 2024 lors d’un entraînement chronométré sur la Streif.

L’hiver dernier, Rémi Cuche espérait remettre le dossard. Mais, il a dû se rendre à l’évidence, en proie à des douleurs récurrentes à son genou fraîchement opéré, lié à un problème de tendon rotulien. Il est ainsi repassé sur le billard en juillet : « Le premier mois, le bilan de l’opération m’a semblé très bon. Je n’avais vraiment plus de douleurs au quotidien. Ensuite, il y a deux trois mois dès que j’avais un peu des douleurs, je me disais que cette opération n’avait pas servi à grand chose. Je relativise un peu plus maintenant. » Rémi Cuche est loin d’avoir remis les skis de compétition, en revanche il suit une préparation physique quasiment optimale : « Je ne dois jamais trop forcer s’il y a des douleurs ou des tensions. »