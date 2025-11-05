Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Les prochains Sports Awards auront une teinte neuchâteloise. La spécialiste de ski alpinisme, Marianne Fatton, et les skieurs Robin Cuche et Loïc Meillard font, en effet, partie des sportifs nominés pour décrocher le prestigieux titre d’athlète suisse de l’année 2025. À noter que Marianne Fatton est nominée tant en individuel que par équipe aux côtés de son équipier Robin Bussard, avec qui elle avait décroché la médaille de bronze aux derniers championnats du monde.

Les Sports Awards, lors desquels les prestigieux titres seront décernés, auront lieu le 4 janvier. /gjo