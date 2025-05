Loïc Meillard de retour dans son canton d'origine

L’objectif c’est d’être chaque fois au départ, de pouvoir aller jouer la gagne et cherche les podiums. Si j’arrive à le faire du début à la fin, les globes arriveront ».

2e du classement général de la Coupe du monde il y a deux ans, et troisième la saison dernière, Loïc Meillard peut prétendre monter sur la plus haute marche du podium à condition peut-être de grappiller quelques points supplémentaires en descente : « Ce n’est pour l’instant pas possible pour moi, au niveau physique, mental et le nombre de courses. Rajouter de la descente risquerait de faire perdre à côté dans les disciplines techniques. » /mne