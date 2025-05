Une saison pleine de satisfaction pour le Giron jurassien

Tout schuss pour les athlètes du Giron jurassien

La conférence de presse a aussi permis de faire le point sur les talents de la région. Durant l’hiver dernier, plusieurs d’entre eux ont connu une belle progression. À commencer par Amélie Klopfenstein. La slalomeuse de La Neuveville passe du cadre C au cadre B de Swiss Ski. Pour le chef alpin Jérôme Ducommun, cette ascension est logique : « Elle a passé un palier supplémentaire et on espère pour elle qu’elle puisse s’établir encore plus en Coupe d’Europe et gagner une place en Coupe du monde. »

Le membre du Ski-Club Chasseral Dombresson souligne également la belle saison de Justine Herzog, qui a remporté une course FIS en slalom durant l’hiver et qui continuera d’évoluer au sein du cadre C de Swiss Ski.