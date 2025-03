Nouveau triplé suisse en Coupe du monde

Les Suisses ont vu triple lors du géant de Coupe du monde à Hafjell. Loïc Meillard a devancé Marco Odermatt et Thomas Tumler pour un fantastique triplé, le premier dans la discipline depuis 1983.



L'insolent succès du ski suisse masculin se poursuit. En Norvège, à 10 kilomètres au nord de Lillehammer, là où s'étaient tenues les épreuves techniques des JO de 1994, c'est un trio magique qui a émergé.

Après Adelboden 1983 avec Pirmin Zurbriggen, Max Julen et Jacques Lüthy, on peut désormais adjoindre Hafjell 2025. Dans la peau du grand Pirmin, on ne retrouve pas Marco Odermatt mais Loïc Meillard, qui a su conserver 0''14 pour battre son grand rival. Le médaillé de bronze de Saalbach a décroché son premier succès de l'hiver dans la discipline et son 3e en géant.

Sur un deuxième parcours imaginé par son entraîneur Julien Vuignier, le Neuchâtelois d'Hérémence s'est sans doute souvenu qu'aux Mondiaux juniors à Hafjell en 2015, il avait remporté trois médailles, dont l'or en combiné.





Odermatt assure deux globes

Excellent sur le haut de la piste, Meillard a pu résister au finish de Marco Odermatt qui devra donc attendre pour signer la 46e victoire de sa carrière. Mais le Nidwaldien peut se consoler en se disant qu'il s'est assuré le globe de la discipline, son quatrième de suite. Il a par ailleurs mathématiquement validé son quatrième gros globe, puisque Henrik Kristoffersen n'a pu faire mieux que 16e sur cette piste où le Cirque blanc masculin ne s'était plus arrêté depuis 22 ans.

Très à l'aise sur cette neige scandinave, le vice-champion du monde Thomas Tumler a obtenu son cinquième podium en Coupe du monde.

De gros regrets en revanche pour Luca Aerni. 17e à l'issue du premier tracé à 1''60, le skieur des Barzettes comptait un centième d'avance à quinze secondes de la fin de la manche, mais il a malheureusement manqué une porte juste après une bosse. Les trois autres représentants helvétiques, Fadri Janutin, Livio Simonet et Sandro Zurbrügg, n'ont pas passé le cut en première manche.

A noter également la chute impressionnante du champion du monde Raphael Haaser. Alors qu'il filait vers le meilleur temps en seconde manche, l'Autrichien a attrapé une porte et effectué une grosse cabriole.

/ATS-swe