Un test olympique prometteur pour Marianne Fatton

Une course aux allures olympiques pour Marianne Fatton. Le week-end dernier, la spécialiste de ski alpinisme a décroché deux podiums lors des épreuves de Coupe du monde de Bormio. En plus de ces résultats probants, la Neuchâteloise en a profité pour découvrir en avant-première le tracé qui accueillera les compétitions de ski alpinisme lors des prochains Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina en 2026. « C’était vraiment bien de pouvoir vivre cet événement, imaginer ce que ça donnera et éviter les surprises », apprécie Marianne Fatton.

La vice-championne du monde de sprint en titre a décroché une troisième place en relais mixte et un deuxième rang en sprint sur ce tracé de Bormio. Des résultats prometteurs pour la Neuchâteloise : « C’est sûr que ça donne de la confiance. Le tracé semble bien me convenir ».