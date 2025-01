Doublé suisse sur le Lauberhorn

Marco Odermatt a remporté la descente de Wengen pour la troisième fois. C'est même le cinquième doublé suisse de la saison chez les hommes avec la 2e place de Franjo von Allmen.

Il a beau être originaire du canton de Nidwald, Wengen est bien la maison de Marco Odermatt. Le meilleur skieur du monde a prouvé que personne actuellement ne pouvait rivaliser avec lui sur le Lauberhorn, même lorsque la piste est un peu plus facile à appréhender.

En entrée de Hundschopf, le leader de la Coupe du monde a réussi à conserver une vitesse supérieure à 82 km/h et juste avant le Kernen-S, pourtant élargi, "Super Marco" a découpé ces virages mythiques. Odi s'est fait un peu peur dans le S final en attaquant la porte avec un angle impressionnant. En coupant la ligne en 2'22'58, le Nidwaldien a établi le nouveau record de la piste que détenait Kristian Ghedina depuis 1997 (2'24''23).

"C'est une bonne réaction après la course d'hier (réd: 7e du Super-G), a expliqué le vainqueur du jour au micro de la RTS. Le ski était parfait sur cette neige, la sensation sous les pieds était bonne, sur les sauts, je savais que j'étais bon en allant plus loin qu'aux entraînements." Rempli de confiance, Odermatt est maintenant prêt pour son grand objectif de la saison: s'imposer sur la Streif. "Kitzbühel, c'est la course la plus importante de l'année pour moi, on verra mais la confiance est parfaite", a confié celui qui a décroché la 43e victoire de sa carrière, la 4e en descente.





Le week-end de rêve de Franjo von Allmen

Derrière le patron, on retrouve Franjo von Allmen qui a vécu un week-end de rêve, 24 heures après avoir remporté son premier succès en Coupe du monde lors du Super-G. Parti juste avant son chef de file, le Bernois avait coupé la ligne en tête avec 0''20 de bonus sur Miha Hrobat. "Je voulais du vert, mais je savais qu'il y avait des bons coureurs derrière moi, a-t-il lâché dans un grand sourire. Ce n'était pas simple de garder de la force dans le S final, mais j'ai pris l'énergie du public." Il s'agit au passage du premier doublé suisse sur le Lauberhorn.

Très bonne sortie pour Justin Murisier, 7e. Mais le Bagnard n'était pas totalement satisfait: "J'ai été moyen dans les passages où je suis bon et plutôt bon dans les passages où j'avais des problèmes. Et des chances à Wengen, je n'en n'aurais pas 100'000. Après cette interruption de Kriechmayr juste avant que je parte, ce n'était pas facile. J'ai manqué de risques dans le S final."

Juste derrière le vainqueur de la descente de Beaver Creek, c'est Lars Rösti qui a lui aussi tenu à participer à la fête du ski suisse. Hormis un passage un peu plus lent dans la partie de glisse, le Bernois s'est offert un joli cadeau un jour en avance pour ses 27 ans avec une magnifique 8e place. Il égale son meilleur résultat en Coupe du monde réalisé lors du Super-G de Val Gardena.

Stefan Rogentin a pris la 12e place, alors que le vainqueur de Bormio Alexis Monney a raté la dernière porte. /ats