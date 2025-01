Les champions jurassiens de slalom sont connus

Les premiers champions jurassiens ont été couronnés samedi et dimanche à Zinal. Trois slaloms de la Ragusa Ski Cup se disputaient dans la station valaisanne. La compétition du samedi se déroulait pour le compte des championnats régionaux de la discipline. Dans la catégorie des moins de 16 ans, c’est la skieuse du SC La Sagne Ombline Wermeille qui s’est imposée, seule classée de la course. Chez les adultes, c’est Odéline Wermeille, la sœur d’Ombline, qui a été la plus rapide, devançant de 6'’58 sa dauphine Aude Netuschill (La Chaux-de-Fonds) et de 8''69 sa coéquipière de La Sagne Eloïse Muniz.

Chez les hommes, Eliott Ducommun (SC Chasseral Dombresson) s’est imposé avec 99 centièmes d’avance sur Julien Preiswerk (Bienne) et 4 secondes 32 sur Nolan Gonçalves (St-Imier). Dans la catégorie adulte, Emilio Soprana, du SC Chasseral Dombresson, a pris le meilleur sur son coéquipier Thibaud Muller, à 1''08. Dario Saisselin (SC La Chaux-de-Fonds) complète le podium à plus de 19 secondes du vainqueur (19'’52).

Le slalom géant des championnats jurassiens est prévu le 10 février. Cette compétition se déroulera également lors d'un week-end de trois compétitions de la Ragusa Ski Cup.