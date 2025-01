Doublé suisse à Adelboden ! Marco Odermatt s'impose devant Loïc Meillard

Le duel helvético-norvégien entre Odermatt, Meillard, Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath, quatuor de tête de la première manche et du classement général de la Coupe du monde, a complètement tourné en faveur des Suisses sur le Chuenisbärgli. Les deux Scandinaves ont connu l'élimination, et laissé les deux leaders de l'équipe de Suisse se battre pour la gagne.

Loïc Meillard, moins à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver, avait l'opportunité de décrocher sa première victoire de la saison en fermant le portillon de départ. Parti avec 0''37 d'avance sur Odermatt, le skieur d'Hérémence a commis une petite erreur et a franchi la ligne avec 20 centièmes de retard sur "Odi".

Ce dernier a signé une troisième victoire consécutive en géant après ses succès à Val d'Isère et à Alta Badia en décembre. Malgré ses éliminations à Sölden et Beaver Creek, il prend le large en tête du classement de la discipline.

Comme Stenmark

Avec ce quatrième succès de rang à Adelboden - le 42e de sa carrière au total -, Odermatt égale Ingemark Stenmark, quatre fois vainqueur dans l'Oberland bernois entre 1979 et 1982. Mais il reste encore loin des neuf succès de Marcel Hirscher obtenus à Adelboden (4 géants, 5 slaloms).

Thomas Tumler (4e, +1''14) et Luca Aerni (7e, +1''86) ont complété la grande performance des Suisses devant leur public. Le Valaisan a réussi une belle remontée après avoir terminé le premier tracé à la 16e place. /ATS