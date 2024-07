Les skieurs sur l'anneau d'athlétisme de Colombier

L’hiver dernier Camille Rast a vécu sa meilleure saison. La Valaisanne, qui vient d’avoir 25 ans, se prépare depuis six ans sous la direction de Florian Lorimier. La collaboration avec Malorie Blanc est plus fraîche. Âgée de 20 ans, la Valaisanne est devenue championne du monde juniors de super-G en janvier dernier. Deux semaines plus tard, elle se déchirait les ligaments du genou gauche. Elle est aujourd’hui encore en phase de réathlétisation : « On a pu reprendre le travail de base fondamental six semaines après l’opération », explique Florian Lorimier. « Et là après cinq mois, l’athlète peut être opérationnel dans toutes les activités sans forcer et de manière à ne pas perpétuellement penser à son genou. »