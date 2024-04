Le manque de neige ne décourage pas le Giron jurassien

Pallier le manque de matière première : c’est le défi perpétuel du Giron jurassien des clubs de sports de neige. À l’heure d’établir le bilan de la saison écoulée, ses dirigeants ont mis en avant mardi les efforts qu’ils ont entrepris pour proposer des manifestations durant tout l’hiver et aussi offrir à sa relève des possibilités de s’entraîner. « Le premier challenge est déjà de mettre en place des compétitions pour la base. C’est un grand défi, mais on y arrive quand même bien. On se déplace dans les Alpes vaudoises ou valaisannes. Et surtout, on a un super répondant par les clubs, tant au niveau des parents que des enfants. Ils sont motivés et c’est motivant », résume le président du Giron jurassien Didier Cuche. Le recordman de victoires à Kitzbuhel relève aussi que dans la région, on est très flexible. Dès que la neige tombe, il faut en profiter. Dans l’Arc jurassien, des installations de remontées mécaniques ont par exemple déjà fonctionné quelques jours en novembre.