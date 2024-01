Alexi Mosset change de cap

La discipline change, les objectifs restent. À seulement 22 ans, Alexi Mosset vit sa première saison au sein de l’élite du skicross helvétique. Un nouveau projet pour le Neuchâtelois qui a d’abord brillé en BMX durant dix ans avant de se tourner avec succès vers le télémark. « La raison est simple sans l’être. J’ai fait beaucoup de BMX avant le télémark, je suis allé essayer le skicross et ça m’a plu », explique Alexi Mosset. Le jeune Neuchâtelois retrouve également dans ce sport des sensations qu’il avait en motocross. « En principe, ça reste des bosses et des virages. Il faut finir devant. C’est quelque chose qui me manquait un peu ».