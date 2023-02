Urs Lehmann : « Des moments exceptionnels, même historiques »

« On est très content, on a eu des moments exceptionnels, même historiques », estime Urs Lehmann, président de Swiss-ski, à l’heure de refermer le livre des 47es Championnats du monde de ski alpin qui se sont achevés dimanche à Courchevel. La Suisse a obtenu sept médailles, l’or de Jasmine Flury et Marco Odermatt en descente, l’or encore pour Marco Odermatt en géant, l’argent pour Loïc Meillard dans la même discipline et pour Wendy Holdener en combiné et en parallèle et enfin le bronze de Corinne Suter en descente. Au total, cela fait deux médailles de moins qu’à Cortina il y a deux ans. « Les attentes étaient très hautes », admet Urs Lehmann. Quand on lui demande quelle performance l’a le plus fortement marqué, Urs Lehmann en retient deux : l’or de Marco Odermatt en descente, « la course parfaite, j’en n’ai vu qu’une à cette hauteur, c’était Didier Duche à Kitzbühel », estime-t-il. Et le doublé suisse en géant : « Les émotions, en géant, Marco 1er, Loïc 2e, c’était un moment très émotionnel », avoue-t-il, des larmes dans les yeux.