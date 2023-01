Robin Tissières vise les sommets

Propulsé dans la cour des grands, Robin Tissières savoure. Le 12 décembre, le Neuchâtelois de 20 ans a participé pour la première fois de sa carrière à une épreuve de Coupe du Monde de skicross à Arosa. Dans les Grisons, pour sa première course de la saison, l’athlète de Cortaillod a dû se contenter du 57e rang. « Lors de cette compétition, il me manquait un peu de tout en comparaison aux autres », se rappelle Robin Tissières. Mais pour lui, le classement est presque anecdotique : « c’est une chance et une énorme expérience d’avoir pu participer à cette épreuve », souligne le Neuchâtelois.