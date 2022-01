Deux Vaudruziens s’adjugent la Grimpette de la Bosse

Julien Vuilliomenet et Laurence Yerly les plus rapides. Les deux adeptes de ski alpinisme ont gagné la 5e édition de la Grimpette de la Bosse vendredi soir. Sur les pistes de Tête-de-Ran, ils ont parcouru les 5,2km en 32’57’’ et 40’16’’. Le premier a devancé Martin Gansterer de 1’27’’ et Alix Mercier de 2’44’’. De son côté, Laurence Yerly a terminé avec 3’18’’ d’avance devant Evelyne Gaze Stauffacher et 5’22’’ devant Stéphanie Juan.

Cette course est la première manche du Trophée des Trois fondues. La prochaine étape se tiendra entre Nods et Chasseral le vendredi 28 janvier. /mad