Le bel hiver du Giron jurassien

Le Giron jurassien peut avoir le sourire. L’association des clubs de sports de neige de l’Arc jurassien a tiré un bilan positif vendredi matin de sa saison hivernale 2020-2021. Néanmoins, elle a dû faire preuve de flexibilité cette année en raison de la situation sanitaire. L’organisation inter-cantonale a proposé différents événements ou challenges entre décembre et mars afin de permettre aux adeptes ou amateurs de pratiquer leur sport et de rythmer une saison particulière. D’autre part, le Giron jurassien a une nouvelle fois pu compter sur les excellents résultats de sa relève sportive.





Les performances sont là

Le Giron jurassien s’affirme comme un pôle d’excellence. Deux athlètes figurent maintenant dans le cadre C de Swiss-ski, Amélie Klopfenstein en ski alpin et Ilan Pittier en ski nordique. Arrivés dans les centres régionaux de performance dès leur création il y a 10 ans, tous deux sont en pleine progression et figurent parmi les 10 meilleurs mondiaux dans leur discipline respective. Une progression qui leur a permis de disputer les championnats du monde juniors. Le directeur du centre régional de performance de ski nordique du Giron jurassien, Damien Pellaton se réjouit de leur éclosion.