Amélie Klopfenstein en route pour les Mondiaux juniors

Amélie Klopfenstein s’envolera pour les Championnats du monde juniors. La Neuvevilloise fait partie de la sélection dévoilée par Swiss-Ski lundi matin dans un communiqué. Devenue championne de Suisse de slalom en novembre dernier, la skieuse de 18 ans se rendra donc à Bansko en Bulgarie du 6 au 10 mars prochain. Amélie Klopfenstein tentera de confirmer les prouesses réalisées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne l’année dernière avec des titres en géant et en Super-G. Pour ces Championnats du monde juniors la délégation helvétique sera composée de huit athlètes. Le communiqué de Swiss-Ski précise que certaines courses n’auront pas lieu en raison de la situation sanitaire actuelle. La descente, le combiné alpin et l’épreuve par équipe sont d'ores et déjà annulés. /comm-gjo