Loïc Meillard bronzé dans un parallèle inéquitable

Dans un format totalement inéquitable, Loïc Meillard a glané le bronze du parallèle des Mondiaux de Cortina. Les premiers titres sont allés à Marta Bassino et Mathieu Faivre.Katharina Liensberger récupère l'argent et Tessa Worley le bronze. Filip Zubcic a enlevé l'argent.

Seule Suissesse en lice dans le top 16, Wendy Holdener n'a pas passé le cap des quarts de finale sur un format inéquitable. Marco Odermatt a lui été éliminé en huitièmes de finale.Meilleur athlète des qualifications, brillant sur la quasi-totalité de ses manches, Loïc Meillard aurait mérité mieux que cette deuxième médaille de bronze. Mais le format imaginé par la FIS pour ces Mondiaux a suscité l'ire de l'ensemble du plateau pour une suite d'incohérences.

Introduit pour la première fois aux Championnats du monde, le parallèle se cherche encore au niveau du format. On l'a vu par le passé en Coupe du monde, on s'en est une fois de plus rendu compte dans les Dolomites. Après des qualifications « en duel » pour la forme avec les huit premiers de chaque parcours qualifiés au temps sur une piste, c'est sur une autre pente qu'ont eu lieu les finales.

Et l'un des deux parcours a marqué beaucoup plus vite que l'autre. Et du coup en match aller-retour, il valait mieux s'élancer en deuxième sur le bon parcours pour s'imposer, puisque le chrono est bloqué à 0''50 de malus pour celui qui arrive 2e. Et comme les meilleurs n'ont pas eu le droit de choisir leur parcours, tout s'est joué sur la chance de s'élancer en second sur le parcours rouge. Et tant pis pour l'équité! Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à parler de désastre pour évoquer les courses de ce mardi.

Les deux autres Suisses engagés, Gino Caviezel et Justin Murisier n'ont pas passé le cut des qualifications. Le Bagnard a à l'instar d'Odermatt loupé le coche pour un centième, puisqu'il a fini 9e et qu'il fallait être dans les huit meilleurs. Chez les dames, Lara Gut-Behrami, 3e à Lech cette saison lors du seul parallèle, a manqué la qualification. Même chose pour la Valaisanne Camille Rast, qui faisait ses débuts dans ces Mondiaux, et Jasmina Suter.