Le premier Super-G de St-Moritz annulé

La menace planait depuis plusieurs jours sur St-Moritz : le Super-G de la Coupe du monde féminine de ski alpin prévu ce samedi dans la station grisonne passe à la trappe ! Le comité d’organisation l’annonce ce samedi matin.

Pour une fois, ce n’est pas le coronavirus qu’il faut pointer du doigt. La neige tombe sans arrêt et à gros flocons depuis vendredi midi à St-Moritz. Plusieurs dizaines de centimètres d’or blanc recouvre la station d’Engadine.

Un message de l’organisation envoyé vers 6h30 samedi matin a définitivement condamné la course. L’annonce tient en quelques mots : « En raison de lourdes chutes de neige et de fort vents, le jury et le comité d’organisation ont décidé d’annuler le Super-G du jour ».







La course de dimanche en sursis



Le deuxième Super-G du week-end, prévu dimanche à 11h30, est en sursis : les précipitions diminueront mais ne s’arrêteront pas avant lundi dans la station grisonne. Les adeptes des épreuves de vitesse doivent donc encore ronger leur frein avant la première course de la saison. Ni descente ni Super-G de Coupe du monde n'ont eu lieu depuis fin février dernier. /mmi