Les skieuses suisses s'entrainent à Zermatt

Comme chaque été, les skieuses de l'équipe suisse de ski s'entrainent sur les glaciers. Cette année, Covid-19 oblige, elles resteront en Suisse et alternent entre Zermatt, Saas-Fee et condition physique à la maison. Keystone-ATS a rencontré les skieuses Camille Rast et Mélanie Meillard à plus de 3500 mètres, sur le glacier du Théodule.