Corinne Suter sur un nuage

Un deuxième succès en Coupe du monde teinté de rouge pour Corinne Suter. La skieuse de Schwytz a survolé le Super G de Garmisch dimanche matin. Elle a devancé de 43 centièmes l’Autrichienne Nicole Schmidhofer et de 70 centièmes sa compatriote Wendy Holdener. Ce succès acquis dans la station allemande permet à Corinne Suter de chiper le dossard rouge de leader de la discipline à la Transalpine Federica Brignone, classée 5e. Les autres Suissesses se sont également montrées à l’aise sur la piste de Garmisch. L’Obwaldienne Michelle Gisin a pris le 7e rang, la Bernoise Joana Hählen le 11e et la Tessinoise Lara Gut-Behrami le 14e. Du côté des favorites, la journée s’est en revanche apparentée à un pensum. L'Allemande Viktoria Rebensburg et l’Italienne Sofia Goggia se sont notamment retrouvées au tapis, sur une piste particulièrement glacée. /ygo