Les champions du Giron connus

Faute de neige, les championnats du Giron jurassien de slalom géant se sont tenus à La Lenk, samedi et dimanche. Le titre masculin a été décroché par Pierre Stiemsbert du SC La Chaux-de-Fonds devant Maé Höllmüller (SC Romand Bienne) et Jomé Isler (SC St-Imier). Chez les dames, succès de l’Imérienne Sarah Schindelholz. Claire Stiemsbert (SC La Chaux-de-Fonds) et Justine Kämpf (SC St-Imier) se parent respectivement de l’argent et du bronze.

En catégorie juniors moins de 16 ans, Owen Fisher du Ski-club Chasseral-Dombresson s’est imposé avec une confortable marge d’avance. Cheryl Sunier (SC Biel-Bienne) a dominé la course des filles. /mne-comm