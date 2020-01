Un top 10 pour Loïc Meillard à Wengen

Loïc Meillard décroche un nouveau top 10 en Coupe du monde de ski alpin. Le Neuchâtelois d’Hérémence a pris la 10e place du slalom de Coupe du monde de Wengen dimanche après-midi. Le Suisse a concédé 1’’32 au vainqueur du jour, le Français Clément Noël. Après une première manche de feu, le Tricolore a parfaitement géré son avantage pour l’emporter sur le Lauberhorn. Le Vosgien devance de 0’’40 le Norvégien Henrik Kristoffersen qui conserve la tunique rouge de leader de la discipline. Le Russe Alexander Khoroshilov complète le podium à 0’’83 du lauréat du jour. Les autres Helvètes engagés ont réalisé un joli tir groupé. Daniel Yule et Ramon Zenhäusern ont terminé ex aequo à la 5e place et Tanguy Nef s’est classé 8e.

Le prochain slalom de Coupe du monde se tiendra dimanche prochain du côté de Kitzbühel, en Autriche. /gjo