Daniel Yule remporte le slalom d'Adelboden

On ne peut plus dire que le slalom est la discipline faible des Suisses en Coupe du monde. Dimanche, Daniel Yule a remporté le slalom d'Adelboden. Il signe du coup sa deuxième victoire cette année sur le circuit après son succès à Madonna di Campiglio, mercredi dernier. Avec trois succès en carrière dans cette discipline, le skieur du Val-Ferret devient le slalomeur suisse le plus prolifique.



Premier lors du tracé initial avec , Daniel Yule a tenu la pression lors de la seconde manche. Il s'impose avec 23 centièmes sur le Norvégien Henrik Kristoffersen et 28 centièmes d'avance sur l'Autrichien Marco Schwarz. Auteur d'une seconde manche timide, Ramon Zenhaüsern termine au pied du podium après avoir pris le troisième temps lors de la matinée. Il n'a pas manqué grand chose - 8 centièmes - au Haut-Valaisan pour finir sur la boîte. Loïc Meillard finit aussi plus loin au 9e rang à 61'' de Daniel Yule. /jha