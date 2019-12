Grande première pour Marco Odermatt

La nouvelle pépite du ski suisse grimpe sur la plus haute marche du podium. Marco Odermatt a décroché, à 22 ans et 2 mois, son premier succès en Coupe du monde vendredi soir. Il a triomphé lors du super-G de Beaver Creek aux Etats-Unis. Le skieur nidwaldien a devancé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 0''10 et l’Autrichien Matthias Mayer de 0’’14. Le Grison Mauro Caviezel a pris le 5e rang à 0’’50 du podium.





Un succès pour sa 41e course

Quintuple champion du monde junior en février 2018 à Davos, Marco Odermatt continuer de brûler les étapes sur le Cirque blanc. Après avoir obtenu ses deux premiers podiums l'hiver dernier en géant (3e à Kranjska Gora, 2e à Soldeu), il a débloqué son compteur vendredi, pour son 41e départ en Coupe du monde. Le Nidwaldien a construit cette victoire sur le bas d'un parcours très technique. Porteur du dossard 2, il a pris tous les risques après s'être fait une grosse frayeur sur le premier piège du tracé. Des risques qui se sont avérés payants.

Marco Odermatt est devenu le quatrième Suisse à s'imposer dans la discipline à Beaver Creek après Didier Cuche (2002), Sandro Viletta (2011) et Patrick Küng (2013). Il a par ailleurs offert à la Suisse son 4e podium en trois épreuves de vitesse disputées cette saison, et sa première victoire en super-G depuis mars 2016 (Beat Feuz à St-Moritz). /ats-msc