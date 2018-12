Premier podium de l’hiver pour Wendy Holdener

La ténacité de Wendy Holdener a été récompensée à St-Moritz. La skieuse d’Unteriberg a pris samedi le 3e rang du slalom parallèle de Coupe du monde aux Grisons. Il s'agit de son premier podium de la saison. Seulement 31e à l’issue des qualifications, la Suissesse est malgré tout parvenue à atteindre le dernier carré. Elle a toutefois cédé face à la Slovaque Petra Vlohva en demi-finale. La Schwytzoise n’a par contre pas tremblé dans la finale pour la 3e place, en prenant le dessus sur l’Autrichienne Katharina Liensberger avec 26 centièmes d'avance.

L’évidence Mikaela Schiffrin

La grande favorite du jour l’a logiquement emporté sur la piste grisonne. L’Américaine Mikaela Schiffrin a battu toutes ses concurrentes avec une aisance déconcertante pour accéder à la finale. Elle a toutefois dû s’employer pour finalement dominer Petra Vlohva de 11 centièmes et signer la 48e victoire de sa carrière.

Deux autres Suissesses accrochent des points

Aline Danioth et Carole Bissig sont parvenues à marquer des points ce samedi. L’Uranaise et la Nidwaldienne ont toutes deux cédé en 16e de finale, respectivement face à la Slovène Marusa Ferk et Petra Vlohva. /ygo