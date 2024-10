Le HC Uni défait à domicile

Le HC Université Neuchâtel n’est plus invaincu. En 1re Ligue de hockey sur glace mercredi soir aux Patinoires du Littoral, les joueurs d’Eric Lamoureux ont connu la défaite, devant 131 spectateurs. Ils se sont inclinés 6-4 face à Tramelan. Les visiteurs sont toujours parvenus à rester en avance sur le score. Au terme de la première période, on en était déjà à 3-1. Les réussites des Neuchâtelois ont été l’œuvre de Justin Allaire, Sven Henry, Lucas Boehlen et Kevin Marion.

Au classement, le HC Uni est désormais troisième avec 12 points, à deux longueurs de son adversaire du jour. Prochaine rencontre pour la troupe d'Eric Lamoureux : samedi à 16h45 à domicile face au HC Prilly Black Panthers. /jhi