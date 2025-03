Le HC Université Neuchâtel revoit son organisation

Le HC Université Neuchâtel se réorganise avant de célébrer ses 60 ans. Le club de hockey sur glace du Littoral indique ce vendredi de nombreux changements et évolutions dans son organisation, tant pour son équipe de 1re ligue que pour son mouvement junior. « Cette réorganisation a pour ambition de donner au club les moyens structurels lui permettant de faire face aux défis administratifs et financiers qui l’attendent ces prochains mois et ces prochaines années », peut-on lire dans le communiqué. Ainsi, la présidence sera assurée par Jean-François Bauer et Isabelle Augsburger. Ces derniers mois, c’est le cofondateur du HC Uni, Claude Borel, qui occupait se rôle. Il devient vice-président aux côtés de Mike Gosselin. De plus, le comité, composé actuellement de six membres, sera complétés par « au moins » trois personnes. Autre nouveauté : des commissions exécutives seront créées. Elles regrouperont des membres du comité et des personnes de l’entourage du club. Elles devront gérer différents secteurs du club : le mouvement junior, le catering, la communication, le sponsoring et d’autres encore.





Une série d’événement pour les 60 ans

La saison prochaine (2025-26) sera marquée par les célébrations des 60 ans du HC Université. Plusieurs événements spéciaux seront mis sur pied pour l’occasion, mais le club neuchâtelois communiquera plus tard sur les détails de ces manifestations.





Ambitions sportives sur cinq ans

Au niveau sportif, le HC Université Neuchâtel a des ambitions, formulées sur cinq ans. Un projet qui concerne tant la première équipe – qui milite en 1re ligue – que les équipes du mouvement junior. Selon le communiqué, la campagne des transferts pour la saison prochaine est en cours et fera l’objet de communications ultérieurement. /comm-lgn