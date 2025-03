Stéphane Rochette rejoint le staff du HC Université

Retour de Stéphane Rochette à Neuchâtel. L’ancien joueur et arbitre de hockey sur glace rejoint le HC Université Neuchâtel pour la prochaine saison. Selon le communiqué transmis ce mercredi, le Canadien vient compléter le staff d’entraîneurs. Il apportera son expérience au sein de l’équipe d’encadrement du mouvement junior. Stéphane Rochette a joué au HC Uni entre les années 1991 et 1998, puis à Young Sprinters durant la saison 1998-1999. « Le club se réjouit de pouvoir bénéficier de ses compétences de formateur […] ainsi que de son expertise technique », écrit le HC Université. Son retour du côté des patinoires du Littoral doit apporter des « possibilités de développement technique, tactique et personnel » aux membres du club neuchâtelois.

Le HC Université Neuchâtel précise encore qu’il présentera l’ensemble de son staff technique ainsi que son projet sportif lors de la soirée de soutien organisée le vendredi 11 avril prochain à Cort'Agora, à Cortaillod. Informations et inscriptions sont à retrouver ici. /comm-lgn