Un bilan mitigé pour le HC Université Neuchâtel

Le HC Université Neuchâtel s’est battu avec ses armes. La troupe d’Eric Lamoureux a terminé sa saison de 1re ligue de hockey sur la glace le week-end dernier. Septièmes en saison régulière, les Aigles n’ont pas pu lutter en quart de finale des play-off face à Wiki-Müsingen et ont perdu la série 3-0. C’est la deuxième année consécutive que le HC Uni sort en quart de finale face aux Bernois. « C’est un peu le verre à moitié plein et à moitié vide. Moitié plein, car on a fait les play-off, ce qui était notre objectif. Toutefois, c’est aussi le verre à moitié vide, car on s'arrête tôt comme l’année dernière. On est en vacances dès le 15 février ce qui est dommage », analyse lucidement Marc Gaudreault, directeur sportif du HC Uni.