Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros ...
Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Photo: KEYSTONE/DPA/DAVID HAMMERSEN

Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros, le Jurassien s'est qualifié dans la capitale finlandaise pour la finale de la Coupe du monde à Fort Worth.

Montant Iashin, Steve Guerdat a forcé la décision dans un barrage à sept pour cueillir son deuxième succès cette année sur le front de la Coupe du monde après sa victoire en janvier à Leipzig. Il l'avait également acquis avec Iashin.

Steve Guerdat sera le seul cavalier suisse en lice à Fort-Worth dans la mesure où Alain Jufer et Martin Fuchs ne feront pas le voyage même s'ils se sont également qualifiés. Au Texas, le Jurassien pourrait devenir le premier cavalier à remporter pour la quatrième fois cette finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Guerdat maître de Leipzig

Guerdat maître de Leipzig

Hippisme    Actualisé le 18.01.2026 - 20:01

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 17:21

Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 16:50

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Hippisme    Actualisé le 14.12.2025 - 17:08

Articles les plus lus

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Hippisme    Actualisé le 14.12.2025 - 17:08

Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Hippisme    Actualisé le 15.12.2025 - 16:01

Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 16:50

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 17:21

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Hippisme    Actualisé le 12.12.2025 - 23:10

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Hippisme    Actualisé le 14.12.2025 - 17:08

Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Hippisme    Actualisé le 15.12.2025 - 16:01

Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 16:50

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Bryan Balsiger et sa nouvelle jument à Genève

Bryan Balsiger et sa nouvelle jument à Genève

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 17:01

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Hippisme    Actualisé le 12.12.2025 - 23:10

Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Hippisme    Actualisé le 15.12.2025 - 16:01