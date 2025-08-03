Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle 'n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles', a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.

/ATS