Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles ...
Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle 'n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles', a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.

/ATS
 

Actualités suivantes

Romain Simonet et son cheval Harlekin aux portes du top-10 mondial

Romain Simonet et son cheval Harlekin aux portes du top-10 mondial

Hippisme    Actualisé le 03.08.2025 - 16:21

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Hippisme    Actualisé le 28.06.2025 - 18:33

Articles les plus lus

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11

Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Hippisme    Actualisé le 28.06.2025 - 18:33

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Hippisme    Actualisé le 30.05.2025 - 19:39

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11

Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Hippisme    Actualisé le 28.06.2025 - 18:33

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Bryan Balsiger a le vent en poupe

Bryan Balsiger a le vent en poupe

Hippisme    Actualisé le 06.05.2025 - 10:15

Steve Guerdat au Prix des nations à St-Gall

Steve Guerdat au Prix des nations à St-Gall

Hippisme    Actualisé le 20.05.2025 - 14:43

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Hippisme    Actualisé le 30.05.2025 - 19:39

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11