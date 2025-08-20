Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat se retrouve à nouveau au repos forcé. Le cavalier jurassien a dû être opéré une ...
Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Steve Guerdat se retrouve à nouveau au repos forcé. Le cavalier jurassien a dû être opéré une deuxième fois du dos, a-t-il annoncé lundi sur son site internet.

Son disque intervertébral opéré au début de l'année s'est à nouveau déformé. 'On a essayé plusieurs thérapies alternatives afin d'éviter une nouvelle opération, mais malheureusement ça n'a fait que de s'aggraver', a expliqué le triple médaillé olympique de saut d'obstacles.

Le Jurassien de 43 ans participait la semaine dernière au Grand Prix de Spruce Meadows, au Canada, où il a encore pris la 3e place. Il s'est ensuite fait opéré jeudi, une intervention qui s'est déroulée avec succès.

'Je suis maintenant de retour à la maison et me voilà donc à nouveau au devant d'une longue convalescence', a-t-il encore écrit, sans préciser de date de reprise de la compétition.

/ATS
 

