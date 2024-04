Guerdat et Fuchs manquent le coche à Ryad

Steve Guerdat et Martin Fuchs ont manqué le coche dans la deuxième partie de la finale de la Coupe du monde de saut, jeudi à Ryad.

Le Jurassien, qui monte IS-Minka, a commis deux fautes, alors que le Zurichois, en selle de Commissar Pezi, a fait tomber une perche. Tous deux ont terminé cette deuxième épreuve hors du top 15.

En quête d'un historique quatrième succès dans cette prestigieuse finale, Steve Guerdat a vu ses rêves de victoire finale s'envoler jeudi. Le champion d'Europe 2023, qui pointait au 9e rang mercredi soir, s'est classé 20e et recule donc à la 13e place du classement général. Martin Fuchs, 23e la veille, se retrouve quant à lui 20e.

Les Suédois à la fête

Sept duos ont signé un sans faute sur le parcours normal jeudi. Déjà en tête la veille, les cadors suédois Henrik von Eckermann (King Edward) et Peder Fredricson (Catch Me Not S) ont une nouvelle fois trusté les deux premières places et s'annoncent comme les principaux candidats à la victoire finale.

Von Eckermann pointe en tête avec 2 points d'avance sur Fredricson, les points de classement des deux premières épreuves ayant été transformées en points de pénalité avant les deux manches de samedi. Seul le Français Julien Epaillard, 3e avec 4 points de pénalité, accuse moins d'une perche de retard sur le leader. Guerdat (14 points de pénalité) et Fuchs (20) sont largués.

/ATS