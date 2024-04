Guerdat en embuscade derrière les cracks suédois

Les Suédois Henrik von Eckermann et Peder Fredricson ont frappé fort avec un doublé dans l'épreuve d'ouverture de la finale de la Coupe du monde, mercredi à Ryad (KSA). Cette épreuve de la chasse (sans barrage) s'est révélée très sélective. Chez les Suisses, Steve Guerdat a pu jouer placé, alors que Martin Fuchs a vécu une mauvaise soirée.

Von Eckermann, numéro 1 mondial et tenant du titre, s'est imposé sans commettre d'erreur en 66,28 secondes, avec son étincelant King Edward. Il a devancé son compatriote (67,40) et l'Allemand Hans-Dieter Dreher (68,49).

Guerdat, qui monte Is-Minka et qui rêve de devenir le premier cavalier à remporter quatre fois cette finale, s'est classé 9e (72,39). Le Jurassien a commis une seule faute et peut encore prétendre jouer le podium. Fuchs, deux fois pénalisé, a pour sa part pris la 23e place (78,98) et se retrouve déjà distancé.

Tous deux voudront dans tous les cas briller jeudi dans l'épreuve avec barrage, ainsi que samedi sur les deux parcours finaux.

