Guerdat, Balsiger et Schmitz retenus pour les Européens

Pius Schwizer ne disputera pas les Européens de saut d'obstacles à Milan (29 août-3 septembre).

Le chef d'équipe Michel Sorg a retenu trois Romands, Bryan Balsiger, Steve Guerdat et Edouard Schmitz, en compagnie du leader Martin Fuchs pour l'épreuve par équipe.

Le Neuchâtelois montera Dubai, le Jurassien Dynamix et le Genevois Gamin à l'occasion de ces joutes continentales, alors que Martin Fuchs sera en selle de Conner Jei. Pius Schwizer a dû renoncer à une éventuelle sélection en raison de la blessure de sa principale monture Vancouver.

L'équipe de Suisse - dont le remplaçant sera Elian Baumann (Little Lumpi) - sera sous pression à Milan où elle devra décrocher son ticket pour les JO de Paris. Six autres nations (Danemark, Norvège, Autriche, Italie, Portugal et Espagne) lutteront pour décrocher l'un des trois derniers sésames.

/ATS