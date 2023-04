Grand National à Aintree: course retardée par des militants

Le favori Corach Rambler, qui était à 8 contre 1, a remporté la 175e édition du Grand National à Aintree, près de Liverpool. Il était monté par Derek Fox.

Cet évènement, qui est l'un des plus suivis au Royaume-Uni, a été retardé par des militants de défense des animaux, qui ont tenté de pénétrer sur le parcours et, pour certains, de s'enchaîner sur l'un des obstacles. Le départ de la course a été retardé de 14 minutes et la police a procédé à une dizaine d'arrestations.

Derek Fox avait déjà gagné le Grand National en 2017 sur One For Arthur, qui était entraîné comme Corach Rambler par l'Ecossaise Lucinda Russell.

/ATS