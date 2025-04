Grand National: Nick Rockett s'impose devant le vainqueur 2024

Nick Rockett, monté par le jockey amateur Patrick Mullins, a remporté le traditionnel Grand National à Aintree, près de Liverpool. Il a devancé I Am Maximus, vainqueur sortant.

Le succès de ce cheval, qui était coté à 33 contre 1, constitue une surprise dans cette épreuve de steeplechase longue de 6,907 km et riche de 30 obstacles. I Am Maximus (7 contre 1) et Grangeclare West (33 contre 1) ont complété le podium qui a été manqué de peu par Iroko, qui était donné favori à 13 contre 2.

Willie Mullins, père du jockey victorieux, a été incapable de répondre aux questions de la télévision ITV juste après la course, pris par l'émotion. Il a signé un incroyable triplé puisqu'il est l'entraîneur des trois premiers chevaux qui ont franchi la ligne!

/ATS