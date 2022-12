Fuchs manque d'un rien un triplé historique

Martin Fuchs sur Leone Jei a manqué de peu au Grand Prix du CHI de Genève, épreuve du Grand Chelem, un troisième succès en série. Il a terminé deuxième derrière l'Américain McLain Ward sur Azur.

En barrage de cette épreuve dotée de 1,2 million de francs, le Zurichois a concédé 1''34 au cavalier américain.

Treize duos s'étaient qualifiés pour le barrage. Parmi eux, Elian Baumann et Little Lumpi, qui ont décroché la 7e place pour leur premier concours 5 étoiles.

Fuchs avait réussi un temps, qui aurait dû lui valoir la victoire. Mais Ward et Azur, qui s'élançaient en dernier, ont pris tous les risques et un chemin plus court qui leur a permis de laisser Fuchs à plus d'une seconde.

Steve Guerdat avait choisi de monter un cheval espoir pour son concours à domicile. La jument Dynamix, seulement âgée de 9 ans, a montré un gros potentiel, mais une légère touchette à l'envol dans la combinaison a conduit à la faute, privant le Jurassien du barrage.

Auparavant, la halle de Palexpo avait été le témoin des adieux à la compétition de Clooney, le cheval de Martin Fuchs. Une monture qui a galopé dans les plus grands concours du monde et qui a été accidentée après les Jeux olympiques de Tokyo et qui a échappé de peu à l'endormissement. 'Grâce à Clooney, je suis le cavalier que je suis devenu', a relevé un Fuchs en larmes.

Un triplé suisse samedi

La Suisse avait par ailleurs signé un triplé samedi dans la Coupe de Genève, épreuve comptant pour le classement mondial qui s'est conclue au barrage. Le champion olympique 2012 Steve Guerdat, en selle de Venard de Cerisy, a décroché le premier et seul succès helvétique dans cette édition 2022 en devançant Edouard Schmitz (Gamin van't Naastveldhof), revanchard après avoir échoué à se qualifier pour le Grand Prix, et Niklaus Schurtenberger (C-Steffra).

/ATS