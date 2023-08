Européens: la Suisse sur le podium provisoire

L'équipe de Suisse est bien partie aux Européens de Milan. Après deux des trois épreuves, elle occupe le 3e rang et reste en course à la fois pour les médailles et pour un ticket olympique.

L'Allemagne mène le classement provisoire avec 9,31 points de pénalité. Elle est suivie par la Suède (9,51), la Suisse (9.82) et l'Irlande (10). Les quatre premiers ont fait le trou par rapport au reste des participants.

Tenants du titre, les cavaliers suisses lutteront donc vendredi pour le podium. Mais ils sont aussi aux prises avec le Danemark, l'Autriche, l'Italie, le Portugal et l'Espagne pour décrocher l'un des trois billets pour les JO de Paris. Et dans cette optique, les choses se présentent bien pour les protégés de Michel Sorg.

Steve Guerdat a été le meilleur Suisse jeudi sur Dynamix, avec deux parcours sans faute. Le Jurassien occupe ainsi le 3e rang provisoire derrière le Suédois Jens Fredricson et l'Allemand Philipp Weishaupt.

Martin Fuchs (Leone Jei) et Bryan Balsiger (Dubai) ont chacun commis une erreur. Edouard Schmitz (Gamin) en a fait deux.

/ATS