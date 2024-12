Dujardin suspendue pour avoir fouetté « excessivement » un cheval

La Fédération équestre internationale (FEI) a annoncé jeudi la suspension pour une année de la Britannique Charlotte Dujardin.

La triple championne olympique de dressage s'est rendue coupable d'un acte de maltraitance isolé sur un cheval.

La cavalière de 39 ans était suspendue provisoirement depuis le 23 juillet dans l'attente de la conclusion d'une enquête. La sanction dévoilée mercredi prendra fin en 2025 à la même date. 'Le 22 juillet 2024, la FEI a reçu une vidéo, soumise par un avocat représentant un plaignant dont l'identité n'a pas été révélée, montrant Dujardin en train de fouetter excessivement un cheval lors d'une séance d'entraînement dans une écurie privée', a relaté la fédération.

Dujardin avait elle-même immédiatement annoncé son retrait des JO 2024 de Paris, où elle aurait pu devenir la sportive britannique la plus décorée de l'histoire olympique. 'Ce qui s'est passé ne me correspond pas et ne reflète pas la façon dont j'entraîne mes chevaux ou dont j'entraîne mes élèves, mais il n'y a pas d'excuse. J'ai profondément honte et j'aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là', avait dit Dujardin, précisant que la vidéo en question datait d'il y a 'quatre ans'.

Une amende de 10'000 francs suisses, soit environ 10'700 euros, a aussi été infligée à la cavalière, privée également de compétitions nationales le temps de sa suspension. Charlotte Dujardin a reconnu les faits et a pleinement coopéré avec la fédération internationale, a précisé cette dernière dans un communiqué.

Depuis le début de l'affaire, la FEI 'n'a reçu aucune autre plainte' concernant d'éventuels autres actes de maltraitance de la sextuple médaillée olympique.

