Déception mais aussi podium pour Bryan Balsiger

Bryan Balsiger a été en retrait lors du Concours hippique international de Bâle. Le cavalier de Corcelles n’est pas parvenu à s’illustrer comme il l’aurait espéré. Il s’est classé 31e avec C-Mistral du Longines Grand Prix 5* de vendredi. Il a fait tomber trois barres, le parcours comprenant des obstacles à 1m60. Ce résultat ne lui a pas permis de décrocher son ticket pour la manche de Coupe du monde de dimanche.

Bryan Balsiger s’est toutefois consolé avec un podium dans une épreuve moins cotée, de vitesse et maniabilité, qui s’est tenue le samedi. Les obstacles étaient tout de même situés à 1m50. Il s’est classé troisième avec Fais-toi Belle, derrière deux cracks helvétiques, Steve Guerdat et Martin Fuchs, respectivement 1er et 2e. /mne