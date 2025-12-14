Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Le cavalier de Corcelles a fêté un podium samedi dans la Grande chasse. Il s'est montré moins ...
Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Le cavalier de Corcelles a fêté un podium samedi dans la Grande chasse. Il s'est montré moins à l'aise dans l'épreuve phare de la journée, l'UBS Challenge, se contentant du 28e rang. 

Avec Castiel, Bryan Balsiger a fêté une belle troisième place.  (Photo : B. Balsiger) Avec Castiel, Bryan Balsiger a fêté une belle troisième place.  (Photo : B. Balsiger)

Bryan Balsiger a vécu un samedi partagé entre joie et désillusion au prestigieux concours hippique international de Genève. Il s’est tout d’abord hissé sur la troisième marche du podium de la Grande chasse avec Castiel. Un résultat très encourageant qui entre en ligne de compte pour le classement mondial.

Il n’est en revanche pas parvenu à tirer son épingle du jeu dans l’épreuve majeure de la journée, l’USB Challenge, avec des obstacles situés à 1m55. Le cavalier de Corcelles s’est contenté du 27e rang après avoir fait tomber trois barres. Il montait à cette occasion sa jument Looping Luna. /mne


 

