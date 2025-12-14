Bilan partagé pour Bryan Balsiger à Genève

Bryan Balsiger a vécu un samedi partagé entre joie et désillusion au prestigieux concours hippique international de Genève. Il s’est tout d’abord hissé sur la troisième marche du podium de la Grande chasse avec Castiel. Un résultat très encourageant qui entre en ligne de compte pour le classement mondial.

Il n’est en revanche pas parvenu à tirer son épingle du jeu dans l’épreuve majeure de la journée, l’USB Challenge, avec des obstacles situés à 1m55. Le cavalier de Corcelles s’est contenté du 27e rang après avoir fait tomber trois barres. Il montait à cette occasion sa jument Looping Luna. /mne