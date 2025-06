Les Balsiger se racontent en marge du concours hippique du Cudret

Quelques 1650 départs de cavaliers (sur deux week-ends) et la participation vendredi de Steve Guerdat : le concours hippique du Cudret, à la sortie de Corcelles-Cormondrèche, a de quoi hennir de plaisir. La famille Balsiger ne compte pas ses heures pour que l’événement continue d’attirer des cavaliers loin à la ronde. Mais au cœur de la manifestation, Bryan, Ken et leurs parents Thomas et Patricia ont volontiers accepté de prendre quelques minutes samedi pour nous raconter la passion qui les rassemble.

Si Bryan est devenu un champion d’équitation, le mantra familial n’était pas axé sur la performance, il fallait « que les enfants puissent avoir du plaisir et choisir eux-mêmes ce qu’ils avaient envie de faire. Je les ai emmenés faire d’autres sports, et chaque fois ils me disaient qu’ils voulaient devenir cavaliers », sourit Patricia. Thomas, lui, se souvient de Ken et Bryan comme « de très bons élèves, ils avaient toujours envie de se battre. Dans n’importe quel sport, il faut se battre pour réussir. »

Ken, lui, se souvient d’un papa « assez dur » comme mentor. « Avant d’aller à cheval, il fallait faire les écuries, on n’avait pas trop de vacances. C’était une école de vie. Maman, elle, était un peu plus tendre, mais elle était sur la même ligne. » « L’équitation, c’était une chose, mais une fois qu’on avait fini la journée, c’était la famille. Même si je faisais un mauvais résultat (sur le cheval), le soir, on passait à autre chose », se souvient Bryan.