Bryan Balsiger veut faire face à l’adversité

Bryan Balsiger travaille dur pour revenir sur le devant de la scène en hippisme. Le cavalier avait connu l’un des plus grands moments de sa carrière lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Aujourd’hui, c’est un autre chapitre de sa carrière qu'est entrain d’écrire le Casse-Écuelle. En effet, il a décidé, depuis l’an dernier, de repartir à zéro dans ses boxes et de ne plus monter pour son habituel mécène, en créant sa propre écurie de compétition.

Malgré un début de saison entaché par une blessure à la cheville et une mise en quarantaine de ses chevaux, jusqu’à mi-décembre, le cavalier du Cudret à Corcelles travaille dur pour retrouver son meilleur niveau. « Je suis parti environ dix semaines en Italie pour profiter de plus grandes pistes, afin de faire progresser mes chevaux », déclare le Neuchâtelois.