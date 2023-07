Plus de 1000 cavaliers à Fenin

Des amateurs aux professionnels : il y en a pour tous les goûts au concours hippique de Fenin. Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, ce sont plus de 1000 concurrents qui participent aux 25 épreuves agendées par les organisateurs. Et un public nombreux les suit, même s’il est « difficile d’évaluer leur nombre » selon la présidente du « Jump & Rock », Laurence Schneider-Leuba. Cette dernière précise par contre que comme chaque année, le vendredi soir a fait carton plein, entre les curieux et les habitants du village qui viennent profiter de la manifestation des six-barres. Le public qui devrait également être au rendez-vous ce samedi soir pour le Team Challenge, l’épreuve mêlant de l’hippisme et du VTT.

Les cavaliers viennent principalement de la région, ce sont des amateurs pour la plupart, mais l’épreuve avec les jeunes chevaux du mercredi attirent aussi des professionnels. « On cible les cavaliers amateurs, et ils jouent bien le jeu de côtoyer nos cantines, ça nous permet de tirer un bénéfice du concours » sourit Laurence Schneider-Leuba.

Le « Jump & Rock accueille également deux étapes du Tour romand dimanche, le plus haut niveau de compétition pour les licenciés amateurs. Cette tournée d’épreuve permet de sélectionner les 15 meilleurs cavaliers romands qui participeront ensuite aux championnats suisses.