Le Concours hippique de Lignières innove

Un parcours à choix

Cette année, les organisateurs ont souhaité innover avec une épreuve originale. Vendredi, dix cavaliers et leurs montures s’élanceront sur un parcours dans lequel ils choisiront l’ordre de passage des obstacles proposés. Le but sera de boucler le tour sans faute et le plus rapidement possible. Le public est aussi invité à se rendre sur la piste pour tenter de deviner le parcours parfait.