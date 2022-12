Pas de résultats pour Bryan Balsiger au CHI de Genève

Il y a eu du bon et du moins bon pour les cavaliers de Corcelles au CHI de Genève. Alignés entre jeudi et samedi lors de la compétition, Bryan et Ken Balsiger ont connu des fortunes diverses. Très attendu après ses bons résultats à Genève ces dernières années, et après une bonne saison, Bryan Balsiger a manqué les qualifications pour le Grand Prix prévu dimanche, en terminant 40e jeudi et 48e vendredi. Le cadet de la famille Balsiger a pu se réjouir de sa 10e place prise lors de la Coupe de Genève samedi soir. Mais il est resté déçu d’avoir manqué son objectif au CHI de Genève, à savoir le Grand Prix.