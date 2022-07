La renaissance du concours hippique de Lignières

Du cheval plein la vue sur le paddock de la famille Gauchat ! Après deux annulations successives en raison des restrictions sanitaires, le concours hippique de Lignières renaît de ses cendres. Il a débuté jeudi et il se prolongera jusqu’à dimanche. Au total, plus de huit cents départs seront donnés sur l'ensemble des quatres jours de concours.

Le concours hippique de Lignières figure parmi les plus importants de la région, même si en cette année du renouveau, la voilure a été réduite : il n’y a pas de Grand Prix. Les épreuves sont moins prestigieuses et réservées en priorité aux cavaliers et cavalières régionaux.

Les organisateurs désiraient aussi rendre leur événement plus festif en proposant différentes animations en soirée. Deux tipis ont également été dressés sur la place du concours alors qu’une épreuve de monte western a donné, vendredi soir, une ambiance de l’Ouest américain sur le Plateau de Diesse.