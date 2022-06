Le débardage : spécialité du concours hippique des Fourches

Dans les concours de débardage, les meneurs doivent conduire leur cheval, qui tracte une grume de 4 mètres, entre des portes délimitées par des cônes, et d’autres obstacles parfois plus subtils. Pour y parvenir, les meneurs font preuve de douceur et aussi de fermeté. A l'image du Fribourgeois Pierre Aufranc, qui à St-Blaise, travaillait avec une jument de 24 ans.